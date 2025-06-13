Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів

$41.490.02
48.080.63
ukenru
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 17:14 • 27500 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 106295 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 97941 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 58721 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 98791 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 47012 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 64730 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 58613 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
12 червня, 10:38 • 54516 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
12 червня, 10:04 • 62482 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
6.1м/с
81%
749мм
Популярнi новини
На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць12 червня, 23:31 • 22595 перегляди
"Нація левів": ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану13 червня, 01:11 • 12180 перегляди
"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців13 червня, 02:16 • 11998 перегляди
Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ02:53 • 13195 перегляди
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту03:44 • 9594 перегляди
Публікації
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 884 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 2172 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 3744 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 106275 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 97924 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 922 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 25712 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 94405 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 106784 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 131316 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Президент підписав закони, що звільняють від митних платежів оптоволокно для дронів. Також скасовано ПДВ на імпорт товарів для потреб безпеки й оборони.

Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони, пише УНН з посиланням на сторінку Верхоної Ради в Telegram.

Деталі

Президент України підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони. Також повідомляється, що закон № 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Доповнення

Кабмін дозволив приймати БПЛА і засоби РЕБ без участі представництв держзамовника. Рішення спростить закупівлі для Міноборони та інших силових структур, підвищить оперативність.

 Українські підприємства ОПК у 2025 році зможуть виготовити до 10 млн дронів за умови держзамовлень. Уряд запровадив програми фінпідтримки, пільгового кредитування та грантів. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9