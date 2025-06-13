Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони, пише УНН з посиланням на сторінку Верхоної Ради в Telegram.

Деталі

Президент України підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем - говориться у повідомленні.

Зазначається, що закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони. Також повідомляється, що закон № 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Доповнення

Кабмін дозволив приймати БПЛА і засоби РЕБ без участі представництв держзамовника. Рішення спростить закупівлі для Міноборони та інших силових структур, підвищить оперативність.

Українські підприємства ОПК у 2025 році зможуть виготовити до 10 млн дронів за умови держзамовлень. Уряд запровадив програми фінпідтримки, пільгового кредитування та грантів.