Уряд дозволив приймання БПЛА і засобів РЕБ без залучення представництв державного замовника
Київ • УНН
Кабмін дозволив приймати БПЛА і засоби РЕБ без участі представництв держзамовника. Рішення спростить закупівлі для Міноборони та інших силових структур, підвищить оперативність.
Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку закупівлі безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, дозволивши приймання без участі представництв державного замовника.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Тараса Мельничука.
Деталі
Внесені зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.
Передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня може здійснюватися без залучення представництв державного замовника
Підставою для такого приймання є наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції, що підтверджено випробуваннями, проведеними виробником. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості, несе виконавець державного контракту (договору).
Довідка
Постанова від 12 лютого 2025 року № 176 вносить зміни до Порядку закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, затвердженого постановою КМУ від 11 листопада 2022 р. № 1275. Зокрема, приймання може відбуватися без залучення представництв державного замовника за умови наявності сертифіката якості від виконавця контракту.
Постанова від 25 лютого 2025 року № 215 доповнює пункт 5 Порядку, виключаючи вимогу надати висновок експерта чи звіт про оцінку майна у разі закупівлі кодифікованих або некодифікованих систем без репрезентації, що додатково спрощує процедуру.
Нагадаємо
Порядок закупівлі БПЛА та РЕБ було вперше затверджено постановою КМУ № 1275 від 11 листопада 2022 року. З того часу він неодноразово змінювався з метою удосконалення механізмів оборонних закупівель у швидкому реагуванні на потреби Міноборони та інших силових структур.
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