Кабмін дозволив через “United24” залучати кошти на закупівлю складових частин для дронів

Кабінет міністрів дозволив залучати благодійні внески через платформу "United24" на закупівлю складових частин безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня для учасників проекту "Лінія дронів". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України "United24". Передбачено можливість залучення благодійних внесків в тому числі на закупівлю складових частин безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня для учасників проекту "Лінія дронів" - повідомив Мельничук.

Доповнення

В березні у Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом України. Мета - створення мережі частин, які отримають сучасне оснащення, ресурси та фахівців. Долучитися до проєкту можуть військовослужбовці і цивільні спеціалісти.

Нагадаємо

У 2025 році українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть виготовити до 10 мільйонів безпілотників за умови державних замовлень. Уряд запровадив масштабні програми фінансової підтримки, пільгового кредитування, грантів та інфраструктурних ініціатив, щоб пришвидшити розвиток національного виробництва БПЛА та комплектуючих до них.