Кабмин разрешил через “United24” привлекать средства на закупку составных частей для дронов
Киев • УНН
Кабмин разрешил привлекать через United24 благотворительные взносы на закупку БПЛА и средств РЭБ тактического уровня для проекта «Линия дронов». В 2025 году в Украине будут производить до 10 млн дронов.
Кабинет министров разрешил привлекать благотворительные взносы через платформу "United24" на закупку составных частей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня для участников проекта "Линия дронов". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины "United24". Предусмотрена возможность привлечения благотворительных взносов, в том числе на закупку составных частей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня для участников проекта "Линия дронов"
Дополнение
В марте в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов", инициированный президентом Украины. Цель – создание сети частей, которые получат современное оснащение, ресурсы и специалистов. Присоединиться к проекту могут военнослужащие и гражданские специалисты.
Напомним
В 2025 году украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут изготовить до 10 миллионов беспилотников при условии государственных заказов. Правительство ввело масштабные программы финансовой поддержки, льготного кредитования, грантов и инфраструктурных инициатив, чтобы ускорить развитие национального производства БПЛА и комплектующих к ним.