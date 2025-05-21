Кабмин разрешил через “United24” привлекать средства на закупку составных частей для дронов

Кабинет министров разрешил привлекать благотворительные взносы через платформу "United24" на закупку составных частей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня для участников проекта "Линия дронов". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины "United24". Предусмотрена возможность привлечения благотворительных взносов, в том числе на закупку составных частей беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня для участников проекта "Линия дронов" - сообщил Мельничук.

Дополнение

В марте в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов", инициированный президентом Украины. Цель – создание сети частей, которые получат современное оснащение, ресурсы и специалистов. Присоединиться к проекту могут военнослужащие и гражданские специалисты.

Напомним

В 2025 году украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут изготовить до 10 миллионов беспилотников при условии государственных заказов. Правительство ввело масштабные программы финансовой поддержки, льготного кредитования, грантов и инфраструктурных инициатив, чтобы ускорить развитие национального производства БПЛА и комплектующих к ним.