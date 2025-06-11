Правительство разрешило прием БПЛА и средств РЭБ без привлечения представительств государственного заказчика
Киев • УНН
Кабмин разрешил принимать БПЛА и средства РЭБ без участия представительств госзаказчика. Решение упростит закупки для Минобороны и других силовых структур, повысит оперативность.
Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, разрешив приемку без участия представительств государственного заказчика.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тараса Мельничука.
Детали
Внесены изменения в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.
Предусмотрено, что приемка беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня может осуществляться без привлечения представительств государственного заказчика
Основанием для такой приемки является предоставленный исполнителем государственного контракта (договора) сертификат качества на каждую единицу товара, что гарантирует заявленные производителем параметры и характеристики, качество, безопасность и техническое состояние продукции, что подтверждено испытаниями, проведенными производителем. Ответственность за достоверность сведений, указанных в сертификате качества, несет исполнитель государственного контракта (договора).
Справка
Постановление от 12 февраля 2025 года № 176 вносит изменения в Порядок закупки БПЛА и средств РЭБ, утвержденного постановлением КМУ от 11 ноября 2022 г. № 1275. В частности, приемка может происходить без привлечения представительств государственного заказчика при наличии сертификата качества от исполнителя контракта.
Постановление от 25 февраля 2025 года № 215 дополняет пункт 5 Порядка, исключая требование предоставить заключение эксперта или отчет об оценке имущества в случае закупки кодифицированных или некодифицированных систем без репрезентации, что дополнительно упрощает процедуру.
Напомним
Порядок закупки БПЛА и РЭБ был впервые утвержден постановлением КМУ № 1275 от 11 ноября 2022 года. С того времени он неоднократно изменялся с целью усовершенствования механизмов оборонных закупок в быстром реагировании на потребности Минобороны и других силовых структур.
Кабмин разрешил привлекать через United24 благотворительные взносы на закупку БПЛА и средств РЭБ тактического уровня для проекта "Линия дронов".
Украинские предприятия ОПК в 2025 году смогут изготовить до 10 млн дронов при условии госзаказов. Правительство ввело программы финподдержки, льготного кредитования и грантов.