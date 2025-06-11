Правительство разрешило прием БПЛА и средств РЭБ без привлечения представительств государственного заказчика

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, разрешив приемку без участия представительств государственного заказчика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тараса Мельничука.

Детали

Внесены изменения в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.

Предусмотрено, что приемка беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня может осуществляться без привлечения представительств государственного заказчика - отметил на своем Telegram-канале Тарас Мельничук.

Основанием для такой приемки является предоставленный исполнителем государственного контракта (договора) сертификат качества на каждую единицу товара, что гарантирует заявленные производителем параметры и характеристики, качество, безопасность и техническое состояние продукции, что подтверждено испытаниями, проведенными производителем. Ответственность за достоверность сведений, указанных в сертификате качества, несет исполнитель государственного контракта (договора).

Справка

Постановление от 12 февраля 2025 года № 176 вносит изменения в Порядок закупки БПЛА и средств РЭБ, утвержденного постановлением КМУ от 11 ноября 2022 г. № 1275. В частности, приемка может происходить без привлечения представительств государственного заказчика при наличии сертификата качества от исполнителя контракта.

Постановление от 25 февраля 2025 года № 215 дополняет пункт 5 Порядка, исключая требование предоставить заключение эксперта или отчет об оценке имущества в случае закупки кодифицированных или некодифицированных систем без репрезентации, что дополнительно упрощает процедуру.

Напомним

Порядок закупки БПЛА и РЭБ был впервые утвержден постановлением КМУ № 1275 от 11 ноября 2022 года. С того времени он неоднократно изменялся с целью усовершенствования механизмов оборонных закупок в быстром реагировании на потребности Минобороны и других силовых структур.

Кабмин разрешил привлекать через United24 благотворительные взносы на закупку БПЛА и средств РЭБ тактического уровня для проекта "Линия дронов".

Украинские предприятия ОПК в 2025 году смогут изготовить до 10 млн дронов при условии госзаказов. Правительство ввело программы финподдержки, льготного кредитования и грантов.