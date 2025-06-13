Зеленский подписал законы, освобождающие оптоволокно для дронов от таможенных платежей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость операции по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны, пишет УНН со ссылкой на страницу Верховной Рады в Telegram.

Детали

Президент Украины подписал законы, способствующие развитию оборонной промышленности. В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон № 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины для нужд безопасности и обороны. Также сообщается, что закон № 4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Дополнение

Кабмин разрешил принимать БПЛА и средства РЭБ без участия представительств госзаказчика. Решение упростит закупки для Минобороны и других силовых структур, повысит оперативность.

Украинские предприятия ОПК в 2025 году смогут изготовить до 10 млн дронов при условии госзаказов. Правительство ввело программы финподдержки, льготного кредитования и грантов.