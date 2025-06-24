Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет потенциал производить 8 млн дронов в год, но финансирование есть только на значительно меньшее количество. Около 40% оборонного потенциала Украины, превышающего 44 млрд долларов, не имеет надлежащего финансирования.
Потенциал украинского оборонного производства превышает 44 млрд долл., но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Украина может производить около 8 млн дронов в год, однако финансирование есть на значительно меньшее количество. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.
Ключевые вопросы оборонного производства. Инвестиции и технологии. Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 млрд долл. Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество
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