Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский

Потенциал украинского оборонного производства превышает 44 млрд долл., но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Украина может производить около 8 млн дронов в год, однако финансирование есть на значительно меньшее количество. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.

Ключевые вопросы оборонного производства. Инвестиции и технологии. Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 млрд долл. Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в то же время россия использует не только свои нефтяные доходы для своей обороны, но и ресурсы Северной Кореи и Ирана.

Также имеет коррумпированные связи с другими странами, поэтому наша объединенная солидарность – это лучший ответ на российскую военную сеть - заявил Зеленский.

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Зеленский призвал увеличить инвестирование в совместное с Украиной производство оружия.

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Дополнение

Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников.