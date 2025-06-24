Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский

$41.870.04
48.020.18
ukenru
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
12:48 • 2818 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
09:02 • 30618 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
08:36 • 74413 просмотра
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть
Эксклюзив
08:07 • 69751 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
07:47 • 81064 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
07:34 • 70969 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 53986 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 64941 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 59654 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 297236 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
61%
742мм
Популярные новости
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня24 июня, 03:59 • 111169 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном24 июня, 05:38 • 110260 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС24 июня, 06:16 • 94646 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 76242 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 46175 просмотра
публикации
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 14115 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 16546 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 47070 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 77124 просмотра
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 110179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Днепр
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"11:51 • 10069 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 96382 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 175286 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 297527 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 164215 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Сокол 9
Дія (сервис)

Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина имеет потенциал производить 8 млн дронов в год, но финансирование есть только на значительно меньшее количество. Около 40% оборонного потенциала Украины, превышающего 44 млрд долларов, не имеет надлежащего финансирования.

Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский

Потенциал украинского оборонного производства превышает 44 млрд долл., но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Украина может производить около 8 млн дронов в год, однако финансирование есть на значительно меньшее количество. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.

Ключевые вопросы оборонного производства. Инвестиции и технологии. Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 млрд долл. Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество 

- сказал Зеленский.

Зеленский подписал законы, освобождающие оптоволокно для дронов от таможенных платежей13.06.25, 11:21 • 2680 просмотров

Он отметил, что в то же время россия использует не только свои нефтяные доходы для своей обороны, но и ресурсы Северной Кореи и Ирана.

Также имеет коррумпированные связи с другими странами, поэтому наша объединенная солидарность – это лучший ответ на российскую военную сеть 

- заявил Зеленский.

Украина направит больше ресурсов на производство дронов всех типов - Зеленский21.06.25, 17:22 • 3116 просмотров

Зеленский призвал увеличить инвестирование в совместное с Украиной производство оружия.

ЕС согласовал заимствование до 150 млрд евро в рамках инструмента SAFE для обороны Европы: что предполагается для Украины21.05.25, 13:54 • 3376 просмотров

Дополнение

Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Северная Корея
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9