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Зеленський закликав партнерів подбати, щоб їх компанії не постачали компоненти для ракет рф

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів припинити постачання компонентів для російських ракет та техніки. Він наголосив, що ці компоненти, знайдені в російській зброї, походять з різних країн, включаючи європейські, США, Китай та Тайвань.

Зеленський закликав партнерів подбати, щоб їх компанії не постачали компоненти для ракет рф

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів подбати про те, щоб їх компанії не постачали компоненти для російських ракет та техніки.  Про це він сказав під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.       

Подбайте про те, щоб ваші країни та ваші компанії не допомагали рф або її посередникам у будь-який спосіб. Це критично важливо. Немає якоїсь видатної зброї, суттєвої, яка виготовляється без обладнання, чи сировини з інших країн. Включно з деяких європейських країн. Це має зупинитись

- сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті, в більшості дронів й у військовому транспорті.

Це не тільки Китай, це так само Тайвань. Деякі з цих компонентів надходять з європейських країн й від США. Кожен цей компонент, чи обладнання допомагає просувати війну й це є злочином проти миру. Кожна схема, яка допомагає виготовляти їм дрон, чи інші інструменти вбивства, це не просто допомагати у війні проти нас, це загроза всім вам 

- наголосив Зеленський.

В російській авіаційній ракеті Х-59 знайшли понад 40 іноземних компонентів 05.01.24, 17:25 • 25358 переглядiв

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що у росії модернізують "шахеди", використовуючи іноземні компоненти, а також збільшують дальність польоту до 2500 км.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Шахед-136
Республіка Китай
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Володимир Зеленський
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