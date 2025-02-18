У росії модернізують "шахеди", використовуючи іноземні компоненти, а також збільшують дальність польоту до 2500 км - ГУР
Київ • УНН
ГУР виявило суттєві зміни у виробництві російських ударних БПЛА з використанням іноземних компонентів. Також вказується, що росія налагоджує виробництво аналогу Shahed-238 з новим двигуном та модифікує Shahed-136.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувала низку змін, які впроваджує ворог у виробництві "шахедів" та інших ударних БПЛА.
Передає УНН із посиланням на ГУР МО України.
З початку 2025 було виявлено низку суттєвих змін в ударних безпілотниках загарбників, які впроваджуються у тому числі за допомогою використання інозмених компонентів.
Черговий масив даних про іноземні компоненти у російській зброї опубліковано на порталі War&Sanctions.
Щодо змін у БПЛА зс рф, відомо наступне:
У росії налагоджують виробництво аналогу реактивного Shahed-238 – ґєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13. Вказується, що він забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.
З початку 2025 року було зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("ґєрань-2", "ґарпія"). Йдеться про новий вид бойової частини вагою 90 кг; польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесено з носової частини в хвостову; в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.
Значний факт: було виявлено на завадозахищеній 8–канальній CRP-антені супутникової навігації стікер з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts", виробництва 2024 року. Але фахівці ГУР зауважують, - спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та рф.
Ймовірно, виявлений стікер було використано для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.
У огляді також розповідають, що дедалі частіше росія використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн.
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У 8-канальній антені, вище зазначеній, що фігурує в останніх версіях Shahed-136, було змінено критичну складову - програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США. Замість неї встановлено інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology, КНР.
До теми антен, ідеться також про те, що крім 8-канальних антен "комєта М8" у виробництві ворожих ударних безпілотників використовуються також нові російські 12-канальні CRP-антени "комєта".
У ГУР також повідомили, що у рф, у виробництві БПЛА з'явилась нова серія ― "Ъ" (на додачу до "Ы"); БПЛА, вироблені на електромеханічному заводі "купол" (м. іжевск), отримали нову серію "КЦ" на додачу до попередніх "К" та "КБ".
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