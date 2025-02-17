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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126635 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185478 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149526 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140348 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118159 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108397 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144847 перегляди

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У воронежі згоріли два новітні російські комплекси РЕБ "житєль": ГУР показало кадри

У воронежі згоріли два новітні російські комплекси РЕБ "житєль": ГУР показало кадри

Київ • УНН

 • 24540 перегляди

На заводі "протек" у воронежі знищено два дороговартісні комплекси РЕБ Р-330Ж "житєль". Обладнання, яке планували відправити в Україну, повністю згоріло в ніч на 28 січня 2025 року.

Пожежа у російському воронежі "зжерла" двох "житєлів" - російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у воронєжі на росії знищено 2 дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж "житєль". Вказані автоматизовані станції були розташовані на заводі "протек", де їх виготовляють", - повідомили у ГУР у соцмережах, показавши відео.

Комплекси РЕБ Р-330Ж, як вказано, росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох "житєлів".  

Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки17.02.25, 07:46 • 31194 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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