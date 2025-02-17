У воронежі згоріли два новітні російські комплекси РЕБ "житєль": ГУР показало кадри

Пожежа у російському воронежі "зжерла" двох "житєлів" - російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок, пише УНН.

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"У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у воронєжі на росії знищено 2 дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж "житєль". Вказані автоматизовані станції були розташовані на заводі "протек", де їх виготовляють", - повідомили у ГУР у соцмережах, показавши відео.

Комплекси РЕБ Р-330Ж, як вказано, росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох "житєлів".

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