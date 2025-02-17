В воронеже сгорели два новейших российских комплекса РЭБ "житель": ГУР показало кадры

Пожар в российском воронеже "сожрал" двух "жильцов" - российские комплексы РЭБ Р-330Ж выгорели дотла, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 27 на 28 января 2025 года в воронеже на россии уничтожено 2 дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж "житель". Указанные автоматизированные станции были расположены на заводе "протек", где их изготавливают", - сообщили в ГУР в соцсетях, показав видео.

Комплексы РЭБ Р-330Ж, как указано, россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в воронеже сожрал обоих "жильцов".

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