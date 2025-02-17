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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В воронеже сгорели два новейших российских комплекса РЭБ "житель": ГУР показало кадры

Киев  •  УНН

 • 10674 просмотра

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На заводе «протек» в воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ Р-330Ж «житель». Оборудование, которое планировали отправить в Украину, полностью сгорело в ночь на 28 января 2025 года.

Пожар в российском воронеже "сожрал" двух "жильцов" - российские комплексы РЭБ Р-330Ж выгорели дотла, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 27 на 28 января 2025 года в воронеже на россии уничтожено 2 дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж "житель". Указанные автоматизированные станции были расположены на заводе "протек", где их изготавливают", - сообщили в ГУР в соцсетях, показав видео.

Комплексы РЭБ Р-330Ж, как указано, россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в воронеже сожрал обоих "жильцов".  

Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники17.02.25, 07:46 • 26404 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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