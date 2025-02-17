Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1530 военных, 52 боевые бронированные машины и 149 единиц автотехники. Общие потери рф с начала войны достигли почти 860 тысяч личного состава.
За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 859 920 (+1530) человек ликвидировано;
- танков - 10 089 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 21 063 (+52) ед;
- артиллерийских систем - 23 222 (+37) ед;
- РСЗО - 1283 ед;
- средства ППО - 1067 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 505 (+128) ед;
- крылатых ракет - 3063 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 605 (+149) ед;
- специальной техники - 3750 (+1) ед.
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