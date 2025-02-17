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Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники

Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1530 военных, 52 боевые бронированные машины и 149 единиц автотехники. Общие потери рф с начала войны достигли почти 860 тысяч личного состава.

За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 859 920 (+1530) человек ликвидировано;
    • танков - 10 089 (+16) ед;
      • боевых бронированных машин - 21 063 (+52) ед;
        • артиллерийских систем - 23 222 (+37) ед;
          • РСЗО - 1283 ед;
            • средства ППО - 1067 ед;
              • самолетов - 370 ед;
                • вертолетов - 331 ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 505 (+128) ед;
                    • крылатых ракет - 3063 ед;
                      • кораблей/катеров - 28 ед;
                        • подводных лодок - 1 ед;
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 37 605 (+149) ед;
                            • специальной техники - 3750 (+1) ед.

                              Напомним

                              Накануне Силы обороны в Курской области рф разбили колонну вражеской техники с советскими знаменами во время одного из штурмов.

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                              Вита Зеленецкая

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