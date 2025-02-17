Українські військові розбили колону ворожих танків із прапорами СРСР на Курщині: фото
Київ • УНН
47-ма бригада "Маґура" відбила штурм "елітної" 155-ї бригади морпіхів рф на Курщині. Ворожа колона з десятка танків підірвалася на мінному полі та була атакована українськими дронами.
Сили оборони у Курській області рф розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів. Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада "Маґура" у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів - на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди"
Зазначається, що російські танки прямували мінним полем, а ворожу колону атакував рій українських дронів.
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