Українські військові розбили колону ворожих танків із прапорами СРСР на Курщині: фото

Сили оборони у Курській області рф розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів. Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада "Маґура" у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів - на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди" - йдеться у дописі бригади.

Зазначається, що російські танки прямували мінним полем, а ворожу колону атакував рій українських дронів.

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