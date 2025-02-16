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15 березня, 19:03 • 118341 перегляди

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15 березня, 13:44 • 176320 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135723 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115628 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107088 перегляди

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117 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів

117 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів

Київ • УНН

 • 56409 перегляди

За добу на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 53 авіаудари та здійснили понад 4 тисячі обстрілів.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на російсько-українському фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Сьогодні російські терористи завдали одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучивши дві ракети та скинувши 72 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог задіяв для ударів 1152 дрони-камікадзе та здійснив 4197 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

- йдеться у дописі.

Ситуація по напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в напрямку Вовчанська, одну атаку зупинено, ще одна - триває. Противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Одинадцять бойових зіткнень завершено, ще п’ять ворожих атак тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, три бойових зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів в районах Часового Яру та Васюківки, п’ять спроб загарбників просунутися вперед були успішно зупинені українськими воїнами, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Кримського. Наразі тривають два бойових зіткнення.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Одне бойове зіткнення досі триває.

За наявними на цей час даними, втрати ворога на даному напрямку за сьогодні склали 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, знищено два танки, 17 автомобілів, два мотоцикли та один міномет, крім того, суттєво пошкоджено ще три ворожі танки, три одиниці автомобільної техніки та міномет противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 18 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку наші захисники відбили сім ворожих атак, ще два бойових зіткнення тривають до цього часу. Противник здійснив 436 артилерійських обстрілів, з них 13 - із реактивних систем залпового вогню. Авіація загарбників завдала 35 авіаційних ударів, скинувши 56 КАБ.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Нагадаємо

Українські військові звільнили село Піщане, що за 5 км від Покровська, та потіснили російські війська з кількох населених пунктів. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені призупинити спроби оточення Покровська.

Зеленський окреслив можливі шляхи повернення окупованих територій16.02.25, 20:30 • 38329 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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