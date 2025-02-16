Зеленський окреслив можливі шляхи повернення окупованих територій
Київ • УНН
Президент України заявив про можливість повернення територій військовим або дипломатичним шляхом. Для мирного варіанту потрібні гарантії вступу до НАТО, а військовий потребує посиленої підтримки партнерів.
Україна може повернути свої території як військовим, так і дипломатичним шляхом, але кожен із цих сценаріїв має свою ціну. Таку думку припустив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.
Юридично ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією росії. Ми ніколи цього не зробимо
Глава держави додав, що готовий до переговорів щодо повернення територій мирним шляхом, якщо Захід надасть чіткі гарантії вступу до НАТО.
Зеленський зазначив, що пріоритетом, безумовно, є збереження життя людей.
Водночас Президент не виключає військовий шлях звільнення земель, але застерігає, що без підтримки партнерів ця боротьба може затягнутися і коштувати надто дорого.
"Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський розповів, що в російсько-українській війні загинуло 46 тисяч українських солдатів.
Зеленський визнав, що Україні не вистачає сил повернути окуповані території02.12.24, 09:35 • 15571 перегляд