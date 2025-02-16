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Зеленський окреслив можливі шляхи повернення окупованих територій

Зеленський окреслив можливі шляхи повернення окупованих територій

Київ • УНН

 • 38329 перегляди

Президент України заявив про можливість повернення територій військовим або дипломатичним шляхом. Для мирного варіанту потрібні гарантії вступу до НАТО, а військовий потребує посиленої підтримки партнерів.

Україна може повернути свої території як військовим, так і дипломатичним шляхом, але кожен із цих сценаріїв має свою ціну. Таку думку припустив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН

Юридично ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією росії. Ми ніколи цього не зробимо

- підкреслив Президент.

Глава держави додав, що готовий до переговорів щодо повернення територій мирним шляхом, якщо Захід надасть чіткі гарантії вступу до НАТО.

Зеленський зазначив, що пріоритетом, безумовно, є збереження життя людей.

Водночас Президент не виключає військовий шлях звільнення земель, але застерігає, що без підтримки партнерів ця боротьба може затягнутися і коштувати надто дорого.

"Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський розповів, що в російсько-українській війні загинуло 46 тисяч українських солдатів.

Зеленський визнав, що Україні не вистачає сил повернути окуповані території02.12.24, 09:35 • 15571 перегляд

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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