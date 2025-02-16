Зеленський розкрив, скільки українських воїнів загинуло, захищаючи Україну від російської агресії
Київ • УНН
Президент України розкрив втрати ЗСУ у війні з росією. За його словами, загинуло 46 тисяч військових, близько 380 тисяч отримали поранення, десятки тисяч зникли безвісти.
У російсько-українській війні загинуло 46 тисяч українських солдатів, близько 380 тисяч воїнів отримали поранення. Крім того - десятки тисяч військовослужбовців зникли безвісти або потрапили в полон.
Про це розповів у інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Президент України Володимир Зеленський повідомив дані про кількість українських військовослужбовців, які загинули у війні рф проти України.
46 тис. вбитих солдатів, 380 тис. поранених. Є ще десятки тисяч тих, хто зник безвісти або перебувають у полоні
Зеленський зауважив, що точну кількість втрат назвати не можна, оскільки ті, хто зник безвісти можуть бути насправді загиблими.
Нагадаємо
УНН раніше передавав: Володимир Зеленський в інтерв‘ю британському журналісту Пірсу Моргану повідомив, що рф втратила близько 350 тисяч військових, а Україна - 45 100 захисників.
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