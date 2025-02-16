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Зеленський розкрив, скільки українських воїнів загинуло, захищаючи Україну від російської агресії

Київ • УНН

 • 143548 перегляди

Президент України розкрив втрати ЗСУ у війні з росією. За його словами, загинуло 46 тисяч військових, близько 380 тисяч отримали поранення, десятки тисяч зникли безвісти.

У російсько-українській війні загинуло 46 тисяч українських солдатів, близько 380 тисяч воїнів отримали поранення. Крім того - десятки тисяч військовослужбовців зникли безвісти або потрапили в полон.

Про це розповів у інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив дані про кількість українських військовослужбовців, які загинули у війні рф проти України.

46 тис. вбитих солдатів, 380 тис. поранених. Є ще десятки тисяч тих, хто зник безвісти або перебувають у полоні

- сказав президент України.

Зеленський зауважив, що точну кількість втрат назвати не можна, оскільки ті, хто зник безвісти можуть бути насправді загиблими.

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Нагадаємо

УНН раніше передавав: Володимир Зеленський в інтерв‘ю британському журналісту Пірсу Моргану повідомив, що рф втратила близько 350 тисяч військових, а Україна - 45 100 захисників.

Трамп прагне повного завершення війни в Україні, а не паузи: держсекретар США не виключив поетапності14.02.25, 08:58 • 35716 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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