Зеленський розкрив, скільки українських воїнів загинуло, захищаючи Україну від російської агресії

У російсько-українській війні загинуло 46 тисяч українських солдатів, близько 380 тисяч воїнів отримали поранення. Крім того - десятки тисяч військовослужбовців зникли безвісти або потрапили в полон.

Про це розповів у інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив дані про кількість українських військовослужбовців, які загинули у війні рф проти України.

46 тис. вбитих солдатів, 380 тис. поранених. Є ще десятки тисяч тих, хто зник безвісти або перебувають у полоні