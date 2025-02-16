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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 1539 просмотра

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Президент Украины раскрыл потери ВСУ в войне с россией. По его словам, погибло 46 тысяч военных, около 380 тысяч получили ранения, десятки тысяч пропали без вести.

В российско-украинской войне погибло 46 тысяч украинских солдат, около 380 тысяч воинов получили ранения. Кроме того - десятки тысяч военнослужащих пропали без вести или попали в плен.

Об этом рассказал в интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил данные о количестве украинских военнослужащих, погибших в войне рф против Украины.

46 тыс. убитых солдат, 380 тыс. раненых. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести или находящихся в плену

- сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что точное количество потерь назвать нельзя, поскольку те, кто пропал без вести могут быть на самом деле погибшими.

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Напомним,

УНН ранее передавал: Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.

Трамп стремится к полному завершению войны в Украине, а не к перерыву: госсекретарь США не исключил поэтапности14.02.25, 08:58 • 34572 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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