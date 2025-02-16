Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
Киев • УНН
Президент Украины раскрыл потери ВСУ в войне с россией. По его словам, погибло 46 тысяч военных, около 380 тысяч получили ранения, десятки тысяч пропали без вести.
В российско-украинской войне погибло 46 тысяч украинских солдат, около 380 тысяч воинов получили ранения. Кроме того - десятки тысяч военнослужащих пропали без вести или попали в плен.
Об этом рассказал в интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил данные о количестве украинских военнослужащих, погибших в войне рф против Украины.
46 тыс. убитых солдат, 380 тыс. раненых. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести или находящихся в плену
Зеленский отметил, что точное количество потерь назвать нельзя, поскольку те, кто пропал без вести могут быть на самом деле погибшими.
Напомним,
УНН ранее передавал: Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.
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