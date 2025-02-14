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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп стремится к полному завершению войны в Украине, а не паузы - Рубио

Трамп стремится к полному завершению войны в Украине, а не паузы - Рубио

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп стремится к полному завершению войны в Украине, а не временной паузе. По его словам, процесс может начаться с прекращения огня и открытия коридоров помощи.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к полному завершению войны рф против Украины, а не просто паузы, и процесс может двигаться поэтапно, начавшись с прекращения огня, пишет УНН.

Что ж, замечательная вещь в работе на президента Трампа заключается в том, что здесь нет много двусмысленности. Я имею в виду, что он достаточно прямолинеен, он проводил кампанию и говорил, что войны никогда не было бы, если бы он был президентом; я верю, что это правда. Он, кстати, сказал это вчера и Владимиру Путину, и он хочет, чтобы это закончилось. Теперь он хочет закончить войну. Он ищет не просто паузу. Он ждет, чтобы это закончилось, и это будет трудно, и это должно двигаться поэтапно. Возможно, это начнется с прекращения огня. Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю - а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, что обе стороны не нацеливаются на энергетическую инфраструктуру. Так что посмотрим, как это получится

- сказал Рубио в интервью для Clay Travis and Buck Sexton Show.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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