Трамп прагне повного завершення війни в Україні, а не паузи: держсекретар США не виключив поетапності

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне повного завершення війни рф проти України, а не просто паузи, і процес може рухатися поетапно, розпочавшись із припинення вогню, пише УНН.

Що ж, чудова річ у роботі на президента Трампа полягає в тому, що тут немає багато двозначності. Я маю на увазі, що він досить прямолінійний, він проводив кампанію і казав, що війни ніколи не було б, якби він був президентом; я вірю, що це правда. Він, до речі, сказав це вчора (12 лютого - ред.) і володимиру путіну, і він хоче, щоб це закінчилося. Тепер він хоче закінчити війну. Він шукає не просто паузу. Він чекає, щоб це закінчилося, і це буде важко, і це має рухатися поетапно. Можливо, це почнеться з припинення вогню. Це не було узгоджено, навіть не обговорювалося, але я просто кажу - а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги та забезпечення того, що обидві сторони не націлюються на енергетичну інфраструктуру. Тож подивимося, як це вийде - сказав Рубіо в інтерв'ю для Clay Travis and Buck Sexton Show.

І, на його переконання, "це не станеться без Трампа". "Він єдиний у світі, хто може об’єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля. Справа не тільки в нас, це – не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни світу повинні будуть брати участь", - вказав він.

"Зараз я скажу, що Європа повинна буде надати – для України будуть довготривалі гарантії безпеки. Це повинні бути європейці, які повинні бути готові активізуватися і зробити це - але є багато чутливих питань, про які потрібно говорити: територіальні претензії, контроль над озброєннями тощо, мовні та культурні питання, над усім цим доведеться працювати", - вів далі Рубіо.

"І, нарешті, США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України, і це має бути закріплено в постійних економічних інтересах, будь то здатність - сподіваюся, невдовзі ми матимемо про це тут деякі новини - можливість партнерства з Україною, спільне підприємство чи щось подібне, для їхніх прав на корисні копалини, усі природні ресурси, які вони мають, і частина цих грошей повернеться, щоб повернути платникам податків США мільярди доларів, які були витрачені там, і частина їх буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які там сталися - їхню інфраструктуру тощо", - зазначив Рубіо.

"Але це дуже важка робота", - вказав держсекретар США, зазначивши, що 12 лютого "був першим кроком у довгому шляху, який ще попереду".

Рубіо запевнив Україну в підтримці США