Трамп прагне повного завершення війни в Україні, а не паузи: держсекретар США не виключив поетапності
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп прагне повного завершення війни в Україні, а не тимчасової паузи. За його словами, процес може початися з припинення вогню та відкриття коридорів допомоги.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне повного завершення війни рф проти України, а не просто паузи, і процес може рухатися поетапно, розпочавшись із припинення вогню, пише УНН.
Що ж, чудова річ у роботі на президента Трампа полягає в тому, що тут немає багато двозначності. Я маю на увазі, що він досить прямолінійний, він проводив кампанію і казав, що війни ніколи не було б, якби він був президентом; я вірю, що це правда. Він, до речі, сказав це вчора (12 лютого - ред.) і володимиру путіну, і він хоче, щоб це закінчилося. Тепер він хоче закінчити війну. Він шукає не просто паузу. Він чекає, щоб це закінчилося, і це буде важко, і це має рухатися поетапно. Можливо, це почнеться з припинення вогню. Це не було узгоджено, навіть не обговорювалося, але я просто кажу - а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги та забезпечення того, що обидві сторони не націлюються на енергетичну інфраструктуру. Тож подивимося, як це вийде
І, на його переконання, "це не станеться без Трампа". "Він єдиний у світі, хто може об’єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля. Справа не тільки в нас, це – не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни світу повинні будуть брати участь", - вказав він.
"Зараз я скажу, що Європа повинна буде надати – для України будуть довготривалі гарантії безпеки. Це повинні бути європейці, які повинні бути готові активізуватися і зробити це - але є багато чутливих питань, про які потрібно говорити: територіальні претензії, контроль над озброєннями тощо, мовні та культурні питання, над усім цим доведеться працювати", - вів далі Рубіо.
"І, нарешті, США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України, і це має бути закріплено в постійних економічних інтересах, будь то здатність - сподіваюся, невдовзі ми матимемо про це тут деякі новини - можливість партнерства з Україною, спільне підприємство чи щось подібне, для їхніх прав на корисні копалини, усі природні ресурси, які вони мають, і частина цих грошей повернеться, щоб повернути платникам податків США мільярди доларів, які були витрачені там, і частина їх буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які там сталися - їхню інфраструктуру тощо", - зазначив Рубіо.
"Але це дуже важка робота", - вказав держсекретар США, зазначивши, що 12 лютого "був першим кроком у довгому шляху, який ще попереду".
Рубіо запевнив Україну в підтримці США 14.02.25, 03:38 • 106904 перегляди