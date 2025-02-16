Зеленский очертил возможные пути возвращения оккупированных территорий

Украина может вернуть свои территории как военным, так и дипломатическим путем, но каждый из этих сценариев имеет свою цену. Такое мнение предположил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.

Юридически мы не будем признавать... нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что готов к переговорам по возвращению территорий мирным путем, если Запад предоставит четкие гарантии вступления в НАТО.

Зеленский отметил, что приоритетом, безусловно, является сохранение жизни людей.

В то же время Президент не исключает военный путь освобождения земель, но предостерегает, что без поддержки партнеров эта борьба может затянуться и стоить слишком дорого.

"Но это много потерь. О, мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем могло бы быть", - подытожил Зеленский.

Напомним

Зеленский рассказал, что в российско-украинской войне погибло 46 тысяч украинских солдат.

Зеленский признал, что Украине не хватает сил вернуть оккупированные территории