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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский признал, что Украине не хватает сил вернуть оккупированные территории

Зеленский признал, что Украине не хватает сил вернуть оккупированные территории

Киев  •  УНН

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Президент Украины признал недостаточность военных сил для освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым. Он отметил необходимость дипломатических решений при условии достаточной силы для сдерживания агрессии РФ.

Украинской армии не хватает сил для возвращения всех оккупированных территорий, в частности Крыма, поэтому нужны дипломатические решения, которые возможны только при условии достаточной силы для сдерживания новой агрессии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, трудно ли вернуть силой некоторые из оккупированных Россией частей страны, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, Зеленский ответил:

Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения

Он отметил, что дипломатические действия возможны "только при условии, что мы будем достаточно сильными", чтобы Россия не смогла начать новую агрессию против Украины.

Зеленский, который настаивает на важности членства в НАТО для безопасности и процветания Украины, подчеркнул, что война находится в "сложном периоде".

Напомним

Президент Украины предупредил, что замораживание конфликта приведет к возвращению Путина через несколько лет.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
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krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина