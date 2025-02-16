ЗСУ звільнили село Піщане та відкинули окупантів на Покровському напрямку - Трегубов

Українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері одного з телеканалів, передає УНН.

Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд