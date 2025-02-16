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ЗСУ звільнили село Піщане та відкинули окупантів на Покровському напрямку - Трегубов

ЗСУ звільнили село Піщане та відкинули окупантів на Покровському напрямку - Трегубов

Київ • УНН

 • 60789 перегляди

Українські військові звільнили село Піщане, що за 5 км від Покровська, та потіснили російські війська з кількох населених пунктів. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені призупинити спроби оточення Покровська.

Українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері одного з телеканалів, передає УНН.

Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд

- сказав Трегубов.

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний перелом. За його словами, росіяни мали серйозні наміри здійснити напівоточення міста Покровськ, однак минулого місяця зазнали значних втрат у цьому районі. Також він додав, що цього місяця окупанти були призупинені та навіть відкинуті в окремих населених пунктах.

Нагадаємо

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 261 бойове зіткнення. Противник втратив 1730 військових, 5 танків, 84 бойові броньовані машини та іншу техніку.

російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року – ISW16.02.25, 05:45 • 40253 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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