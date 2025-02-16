ЗСУ звільнили село Піщане та відкинули окупантів на Покровському напрямку - Трегубов
Київ • УНН
Українські військові звільнили село Піщане, що за 5 км від Покровська, та потіснили російські війська з кількох населених пунктів. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені призупинити спроби оточення Покровська.
Українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері одного з телеканалів, передає УНН.
Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд
Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний перелом. За його словами, росіяни мали серйозні наміри здійснити напівоточення міста Покровськ, однак минулого місяця зазнали значних втрат у цьому районі. Також він додав, що цього місяця окупанти були призупинені та навіть відкинуті в окремих населених пунктах.
Нагадаємо
Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 261 бойове зіткнення. Противник втратив 1730 військових, 5 танків, 84 бойові броньовані машини та іншу техніку.
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