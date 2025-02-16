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15 березня, 12:52 • 116177 перегляди

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Генштаб: 261 бойове зіткнення та рекордні втрати окупантів за добу

Генштаб: 261 бойове зіткнення та рекордні втрати окупантів за добу

Київ • УНН

 • 52046 перегляди

За минулу добу відбулося 261 бойове зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Противник втратив 1730 військових, 5 танків, 84 бойові броньовані машини та іншу техніку.

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 261 бойове зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ) станом на 8:00 16 лютого, передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані

- звітує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупанта.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

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Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

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На Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів

Нагадаємо

російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.

Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ16.02.25, 07:10 • 53789 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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