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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121990 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182333 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146772 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138390 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117126 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107834 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141508 перегляди

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Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 53789 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 858390 осіб та понад 10 тисяч танків.

За минулу добу армія країни-агресора втратила 1730 осіб та 84 бойових броньованих машин різних зразків. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 858390 (+1730) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10073 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84)
        • артилерійських систем ‒ 23185 (+11)
          • РСЗВ ‒ 1283 (0)
            • засоби ППО ‒ 1067 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25377 (+36)
                    • крилаті ракети ‒ 3063 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37456 (+77)
                            • спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

                              Нагадаємо

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                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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