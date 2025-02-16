Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

За минулу добу армія країни-агресора втратила 1730 осіб та 84 бойових броньованих машин різних зразків. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 858390 (+1730) осіб ліквідовано

танків ‒ 10073 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84)

артилерійських систем ‒ 23185 (+11)

РСЗВ ‒ 1283 (0)

засоби ППО ‒ 1067 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25377 (+36)

крилаті ракети ‒ 3063 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37456 (+77)

спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

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