Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 858390 осіб та понад 10 тисяч танків.
За минулу добу армія країни-агресора втратила 1730 осіб та 84 бойових броньованих машин різних зразків. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 858390 (+1730) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10073 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84)
- артилерійських систем ‒ 23185 (+11)
- РСЗВ ‒ 1283 (0)
- засоби ППО ‒ 1067 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25377 (+36)
- крилаті ракети ‒ 3063 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37456 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
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