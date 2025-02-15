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Зеленський: деякі країни готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки

Зеленський: деякі країни готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 28262 перегляди

Зеленський повідомив про готовність деяких країн відправити військові контингенти в Україну в рамках гарантій безпеки. Це може статися після припинення вогню, але конкретні країни не називаються.

Деякі країни висловили готовність відправити свої військові контингенти до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

На питання журналістів, чи є країни, які вже готові відправити свої війська до України, Президент відповів, що не може називати конкретні держави, оскільки це їхнє внутрішнє рішення.

"Я не можу сказати за ці країни. І я не буду їх називати, тому що все ж таки це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством. Це рішення внутрішнє тієї чи іншої країни, але є позитивне розуміння деяких країн, так. І є готовність допомагати Україні, і якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або однією з складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська, свої контингенти",—зазначив Президент.

"Всі все одно говорять про те, що це в момент припинення вогню. І коли є момент припинення вогню, які гарантії безпеки? І один із пунктів може бути континент. І є готовність вже деяких країн", — сказав Зеленський.

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати15.02.25, 15:08 • 24568 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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