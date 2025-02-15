Зеленський: деякі країни готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки

Деякі країни висловили готовність відправити свої військові контингенти до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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На питання журналістів, чи є країни, які вже готові відправити свої війська до України, Президент відповів, що не може називати конкретні держави, оскільки це їхнє внутрішнє рішення.

"Я не можу сказати за ці країни. І я не буду їх називати, тому що все ж таки це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством. Це рішення внутрішнє тієї чи іншої країни, але є позитивне розуміння деяких країн, так. І є готовність допомагати Україні, і якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або однією з складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська, свої контингенти",—зазначив Президент.

"Всі все одно говорять про те, що це в момент припинення вогню. І коли є момент припинення вогню, які гарантії безпеки? І один із пунктів може бути континент. І є готовність вже деяких країн", — сказав Зеленський.

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