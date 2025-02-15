Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати
Київ • УНН
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон закликав ретельно продумати наслідки відправки європейських військ в Україну. Він наголосив на необхідності твердих гарантій безпеки та участі ЄС у відповідних домовленостях.
Перш ніж посилати європейські війська в Україну - потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.
Перш ніж посилати війська (в Україну - ред.) потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Другий висновок, якщо ЄС візьме таку відповідальність, то ми повинні бути частиною домовленостей. Ми не можемо розбиратися з наслідками домовленостей якщо ми в них не беремо участі
Він зазначив, що ці наслідки мають бути під захистом ЄС.
«Я не бачу, що це можна зробити з дуже-дуже твердими гарантіями якщо дійсно військові потраплять під наступальні дії. Тому нам потрібні переговори, які закінчаться домовленостями», - заявив Крістерссон.
"Час настав": Зеленський закликав до створення збройних сил Європи15.02.2025, 12:56 • 23304 перегляди
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни.
Також Зеленський заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.