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05:23 • 15778 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122928 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182859 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147260 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138774 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117333 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107987 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142055 перегляди

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Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати

Київ • УНН

 • 24568 перегляди

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон закликав ретельно продумати наслідки відправки європейських військ в Україну. Він наголосив на необхідності твердих гарантій безпеки та участі ЄС у відповідних домовленостях.

Перш ніж посилати європейські війська в Україну - потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Перш ніж посилати війська (в Україну - ред.) потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Другий висновок, якщо ЄС візьме таку відповідальність, то ми повинні бути частиною домовленостей. Ми не можемо розбиратися з наслідками домовленостей якщо ми в них не беремо участі

- сказав Крістерссон.

Він зазначив, що ці наслідки мають бути під захистом ЄС.

«Я не бачу, що це можна зробити з дуже-дуже твердими гарантіями якщо дійсно військові потраплять під наступальні дії. Тому нам потрібні переговори, які закінчаться домовленостями», - заявив Крістерссон.

"Час настав": Зеленський закликав до створення збройних сил Європи15.02.2025, 12:56 • 23304 перегляди

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни.

Також Зеленський заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
shvetsiiaШвеція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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