Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати

Перш ніж посилати європейські війська в Україну - потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Перш ніж посилати війська (в Україну - ред.) потрібно продумати, що може статися, якщо ці війська будуть обстрілюватися. Другий висновок, якщо ЄС візьме таку відповідальність, то ми повинні бути частиною домовленостей. Ми не можемо розбиратися з наслідками домовленостей якщо ми в них не беремо участі - сказав Крістерссон.

Він зазначив, що ці наслідки мають бути під захистом ЄС.

«Я не бачу, що це можна зробити з дуже-дуже твердими гарантіями якщо дійсно військові потраплять під наступальні дії. Тому нам потрібні переговори, які закінчаться домовленостями», - заявив Крістерссон.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни.

Також Зеленський заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.