Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать

Прежде чем посылать европейские войска в Украину - нужно продумать, что может произойти если эти войска будут обстреливаться. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Прежде чем посылать войска (в Украину - ред.) нужно продумать, что может произойти если эти войска будут обстреливаться. Второй вывод, если ЕС возьмёт такую ответственность, то мы должны быть частью договоренностей. Мы не можем разбираться с последствиями договоренностей если мы в них не участвуем - сказал Кристерссон.

Он отметил, что эти последствия должны быть под защитой ЕС.

"Я не вижу, что это можно сделать с очень-очень твердыми гарантиями если действительно военные попадут под наступательные действия. Поэтому нам нужны переговоры которые закончатся договоренностями", - заявил Кристерссон.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос иностранного военного контингента рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины. По его словам, уже разработана карта с размещением и типами войск партнеров, которые могут быть привлечены к защите страны.

Также Зеленский заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно.