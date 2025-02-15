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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать

Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать

Киев  •  УНН

 • 1678 просмотра

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Премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал тщательно продумать последствия отправки европейских войск в Украину. Он подчеркнул необходимость твердых гарантий безопасности и участия ЕС в соответствующих договоренностях.

Прежде чем посылать европейские войска в Украину - нужно продумать, что может произойти если эти войска будут обстреливаться. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Прежде чем посылать войска (в Украину - ред.) нужно продумать, что может произойти если эти войска будут обстреливаться. Второй вывод, если ЕС возьмёт такую ответственность, то мы должны быть частью договоренностей. Мы не можем разбираться с последствиями договоренностей если мы в них не участвуем

- сказал Кристерссон.

Он отметил, что эти последствия должны быть под защитой ЕС.

"Я не вижу, что это можно сделать с очень-очень твердыми гарантиями если действительно военные попадут под наступательные действия. Поэтому нам нужны переговоры которые закончатся договоренностями", - заявил Кристерссон.

"Время пришло": Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы15.02.2025, 12:56 • 11828 просмотров

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос иностранного военного контингента рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины. По его словам, уже разработана карта с размещением и типами войск партнеров, которые могут быть привлечены к защите страны.

Также Зеленский заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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