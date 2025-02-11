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Зеленский о размещении военного европейского контингента в Украине: без США это невозможно

Зеленский о размещении военного европейского контингента в Украине: без США это невозможно

Киев  •  УНН

 • 9922 просмотра

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Президент Украины готов принять европейский военный контингент как часть гарантий безопасности, если он будет составлять 100-150 тыс. военных. Зеленский подчеркнул, что без участия США такая миссия невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно. Об этом Зеленский заявил в интервью Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, публичные заявления Трампа по Украине до сих пор были разрозненными и часто противоречивыми, но одна из тем, которая преобладала, заключается в том, что, хотя он хочет заключить соглашение о прекращении войны, а Европа должна отвечать за сохранение мира после нее.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею европейских миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в какой-то момент после соглашения о прекращении огня. Зеленский сказал, что такая миссия будет работать только при условии ее масштабного развертывания.

Когда речь идет об идее Эммануэля, если это часть гарантий безопасности, то да, если будет 100-150 тыс. европейских войск, тогда да. Но даже тогда мы не были бы такого же уровня войск, как российская армия, которая противостоит нам 

- сказал Зеленский.

Издание отмечает, что Европа еще очень далека от согласования развернуть боеспособные войска в Украине, на что путин вряд ли согласится во время переговоров.

Я скажу откровенно, я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-то действительно помогало кому-то в истории. Сегодня мы не можем реально поддержать эту идею. Мы за миротворческий контингент, если это является частью гарантий безопасности, и я бы еще раз подчеркнул, что без Америки это невозможно 

- добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика

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