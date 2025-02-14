«У нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть": Зеленский об иностранном контингенте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос иностранного военного контингента рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины. По его словам, уже разработана карта с размещением и типами войск партнеров, которые могут быть привлечены к защите страны.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы говорили о контингенте много раз. Я думаю, что США должны быть вместе с ЕС в поддержке Украины. Вот почему, это должно быть политическим месседжем путину. Не только в плане армии и количества войск. Очень важно оставаться вместе. Гарантии безопасности должны быть совместные с ЕС и США. Мы рассматриваем вопрос контингента, как часть гарантий безопасности

По его словам, не важно из какой страны будет этот контингент.

В любом случае нам нужно 1,5 млн армии, если мы не в НАТО. Если мы действительно хотим остановить это после прекращения огня и не бояться повторной оккупации или вторжения России - это реальные превентивные гарантии безопасности

Он говорит, что украинские военные уже сделали свое «домашнее обязательство».

У нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть. Мы готовы к принятию любых положительных решений