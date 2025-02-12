«путин не готовится к миру, только сильные шаги и давление на россию могут остановить террор": Зеленский показал последствия атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину баллистикой и дронами, показав последствия и указав, что «путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города, и только сильные шаги и давление на рф могут остановить этот террор, пишет УНН.

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«Этой ночью россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы - помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким», - указал Зеленский в соцсетях.

«Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны», - подчеркнул Президент.

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев