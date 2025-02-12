"путін не готується до миру, лише сильні кроки і тиск на росію можуть зупинити терор": Зеленський показав наслідки атаки рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну балістикою та дронами, показавши наслідки та вказавши, що "путін не готується до миру - він продовжує вбивати українців і руйнувати міста", і лише сильні кроки й тиск на рф можуть зупинити цей терор, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - вказав Зеленський у соцмережах.

"Цей терор росії проти України не припиниться сам по собі. путін не готується до миру - він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - наголосив Президент.

У ДСНС повідомили про наслідки балістичної атаки рф на Київ