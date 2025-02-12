У ДСНС повідомили про наслідки балістичної атаки рф на Київ
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу у чотирьох районах Києва зафіксовані руйнування та пожежі. В Оболонському районі загинула одна людина, найбільша пожежа охопила 600 кв. м складської будівлі.
Рятувальники повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, є загиблий. Про це повідомляють у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:
Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, загинула людина.
Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
На всіх локаціях працюють рятувальники.
У ДСНС повідомили, що тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу".
Нагадаємо
Внаслідок балістичної атаки по Києву зафіксовано влучання уламків та пожежі у кількох районах столиці. Попередньо один загиблий у Подільському районі, пошкоджено будівлі та промзону.