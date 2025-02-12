Удар балістики по Києву: є влучання уламків та пожежі, попередньо один загиблий

Зранку, 12 лютого, російські окупанти атакували Київ балістикою. Внаслідок атаки є фіксація влучань уламків та пожежі щонайменше у двох районах столиці. Про це повідомляє мер Києєва Віталий Кличко і КМВ, пише УНН.

Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця,