Удар балістики по Києву: є влучання уламків та пожежі, попередньо один загиблий
Київ • УНН
Внаслідок балістичної атаки по Києву зафіксовано влучання уламків та пожежі у кількох районах столиці. Попередньо один загиблий у Подільському районі, пошкоджено будівлі та промзону.
Зранку, 12 лютого, російські окупанти атакували Київ балістикою. Внаслідок атаки є фіксація влучань уламків та пожежі щонайменше у двох районах столиці. Про це повідомляє мер Києєва Віталий Кличко і КМВ, пише УНН.
Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця,
У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався.
Попередньо, один загиблий в Подільському районі,
У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН у Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.