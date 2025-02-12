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Удар балістики по Києву: є влучання уламків та пожежі, попередньо один загиблий

Удар балістики по Києву: є влучання уламків та пожежі, попередньо один загиблий

Київ • УНН

 • 67869 перегляди

Внаслідок балістичної атаки по Києву зафіксовано влучання уламків та пожежі у кількох районах столиці. Попередньо один загиблий у Подільському районі, пошкоджено будівлі та промзону.

Зранку, 12 лютого, російські окупанти атакували Київ балістикою. Внаслідок атаки є фіксація влучань уламків та пожежі щонайменше у двох районах столиці. Про це повідомляє мер Києєва Віталий Кличко і КМВ, пише УНН.

Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця,

- йдеться у повідомленні.

У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався.

Попередньо, один загиблий в Подільському районі,

- згодом додав Кличко.

У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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