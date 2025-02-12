Удар баллистики по Киеву: есть попадание обломков и пожары, предварительно один погибший
Киев • УНН
В результате баллистической атаки по Киеву зафиксировано попадание осколков и пожары в нескольких районах столицы. Предварительно один погибший в Подольском районе, повреждены здания и промзона.
Утром, 12 февраля, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. В результате атаки есть фиксация попаданий обломков и пожара по меньшей мере в двух районах столицы. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко и КГВ, пишет УНН.
Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском - пылает на территории промзоны. Предварительно - повреждены здания рядом. Все службы направляются на места,
В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался.
Предварительно, один погибший в Подольском районе,
В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий.
Напомним
Как ранее писал УНН в Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.