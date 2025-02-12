Атака на столицю: зафіксовано влучання уламків та загорання у двох районах
Київ • УНН
У Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.
Внаслідок ворожої атаки рф зафіксовано влучання уламків та загорання у двох районах Києва. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах,
Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби.
Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою.