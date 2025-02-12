Атака на столицю: зафіксовано влучання уламків та загорання у двох районах

Внаслідок ворожої атаки рф зафіксовано влучання уламків та загорання у двох районах Києва. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах, йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби.

Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою.