Атака на столицу: зафиксировано попадание обломков и возгорание в довох районах

В результате вражеской атаки рф зафиксировано попадание обломков и возгорание в двух районах Киева. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах,