Атака на столицу: зафиксировано попадание обломков и возгорание в довох районах
Киев • УНН
В Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
В результате вражеской атаки рф зафиксировано попадание обломков и возгорание в двух районах Киева. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах,
Информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы.
Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя.