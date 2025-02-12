В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в четырех районах Киева зафиксированы разрушения и пожары. В Оболонском районе погиб один человек, самый крупный пожар охватил 600 кв. м складского здания.
Спасатели сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший. Об этом сообщают в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города:
Оболонский район - пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.
Голосеевский район - масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.
Святошинский район - падение обломков, обошлось без пострадавших.
Соломенский район - пожар на крыше многоквартирного дома.
На всех локациях работают спасатели.
В ГСЧС сообщили, что продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела".
Напомним
В результате баллистической атаки по Киеву зафиксировано попадание обломков и пожары в нескольких районах столицы. Предварительно один погибший в Подольском районе, повреждены здания и промзона.