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В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

Киев  •  УНН

 • 6705 просмотра

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В результате вражеского обстрела в четырех районах Киева зафиксированы разрушения и пожары. В Оболонском районе погиб один человек, самый крупный пожар охватил 600 кв. м складского здания.

Спасатели сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший. Об этом сообщают в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города:

Оболонский район - пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.

Голосеевский район - масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.

Святошинский район - падение обломков, обошлось без пострадавших.

Соломенский район - пожар на крыше многоквартирного дома.

На всех локациях работают спасатели.

В ГСЧС сообщили, что продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела".

Напомним

В результате баллистической атаки по Киеву зафиксировано попадание обломков и пожары в нескольких районах столицы. Предварительно один погибший в Подольском районе, повреждены здания и промзона.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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