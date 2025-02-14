"У нас вже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути": Зеленський про іноземний контингент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни.

Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Ми говорили про контингент багато разів. Я думаю,що США повинні бути разом з ЄС у підтримці України. Ось чому, це має бути політичним меседжем путіну. Не лише в плані армії і кількості військ. Дуже важливо залишатися разом. Гарантії безпеки мають бути спільні з ЄС і США. Ми розглядаємо питання контингенту, як частину гарантій безпеки