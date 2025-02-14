"У нас вже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути": Зеленський про іноземний контингент
Київ • УНН
Президент заявив про наявність карти з типами та кількістю військ партнерів для України. За його словами, для захисту країни поза НАТО потрібна армія у 1,5 млн осіб.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни.
Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
Ми говорили про контингент багато разів. Я думаю,що США повинні бути разом з ЄС у підтримці України. Ось чому, це має бути політичним меседжем путіну. Не лише в плані армії і кількості військ. Дуже важливо залишатися разом. Гарантії безпеки мають бути спільні з ЄС і США. Ми розглядаємо питання контингенту, як частину гарантій безпеки
За його словами, не важливо з якої країни буде цей контингент.
В будь-якому випадку нам потрібно 1,5 млн армії, якщо ми не в НАТО. Якщо ми справді хочемо зупинити це після припинення вогню і не боятися повторної окупації чи вторгнення росії — це реальні превентивні безпекові гарантії
Він каже, що українські військові вже зробили своє "домашнє зобовʼязання".
У нас вже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути. Ми готові до прийняття будь-яких позитивних рішень
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