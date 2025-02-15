Зеленский: некоторые страны готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности
Киев • УНН
Зеленский сообщил о готовности некоторых стран отправить военные контингенты в Украину в рамках гарантий безопасности. Это может произойти после прекращения огня, но конкретные страны не называются.
Некоторые страны выразили готовность отправить свои военные контингенты в Украину, если это станет частью гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос журналистов, есть ли страны, которые уже готовы отправить свои войска в Украину, Президент ответил, что не может называть конкретные государства, поскольку это их внутреннее решение.
«Я не могу сказать за эти страны. И я не буду их называть, потому что все же это внутреннее общение лидера со своим обществом. Это решение внутреннее той или иной страны, но есть позитивное понимание некоторых стран, да. И есть готовность помогать Украине, и если Украина увидит, что контингент является действительно одним из форматов или одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска, свои контингенты», - отметил Президент.
«Все все равно говорят о том, что это в момент прекращения огня. И когда есть момент прекращения огня, какие гарантии безопасности? И один из пунктов может быть континент. И есть готовность уже некоторых стран», - сказал Зеленский.
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