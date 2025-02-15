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Зеленский: некоторые страны готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности

Зеленский: некоторые страны готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности

Киев  •  УНН

 • 10661 просмотра

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Зеленский сообщил о готовности некоторых стран отправить военные контингенты в Украину в рамках гарантий безопасности. Это может произойти после прекращения огня, но конкретные страны не называются.

Некоторые страны выразили готовность отправить свои военные контингенты в Украину, если это станет частью гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос журналистов, есть ли страны, которые уже готовы отправить свои войска в Украину, Президент ответил, что не может называть конкретные государства, поскольку это их внутреннее решение.

«Я не могу сказать за эти страны. И я не буду их называть, потому что все же это внутреннее общение лидера со своим обществом. Это решение внутреннее той или иной страны, но есть позитивное понимание некоторых стран, да. И есть готовность помогать Украине, и если Украина увидит, что контингент является действительно одним из форматов или одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска, свои контингенты», - отметил Президент.

«Все все равно говорят о том, что это в момент прекращения огня. И когда есть момент прекращения огня, какие гарантии безопасности? И один из пунктов может быть континент. И есть готовность уже некоторых стран», - сказал Зеленский.

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Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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