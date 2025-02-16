Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 858390 человек и более 10 тысяч танков.
За минувшие сутки армия страны-агрессора потеряла 1730 человек и 84 боевых бронированных машин различных образцов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 858390 (+1730) человек ликвидировано
- танков - 10073 (+5)
- боевых бронированных машин - 21011 (+84)
- артиллерийских систем - 23185 (+11)
- РСЗВ - 1283 (0)
- средства ППО - 1067 (0)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25377 (+36)
- крылатые ракеты - 3063 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 37456 (+77)
- специальная техника - 3749 (+2)
Напомним
россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.
Зеленский: некоторые страны готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности15.02.25, 18:52 • 22846 просмотров