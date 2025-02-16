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Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ

Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 858390 человек и более 10 тысяч танков.

За минувшие сутки армия страны-агрессора потеряла 1730 человек и 84 боевых бронированных машин различных образцов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 858390 (+1730) человек ликвидировано
    • танков - 10073 (+5)
      • боевых бронированных машин - 21011 (+84)
        • артиллерийских систем - 23185 (+11)
          • РСЗВ - 1283 (0)
            • средства ППО - 1067 (0)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25377 (+36)
                    • крылатые ракеты - 3063 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 37456 (+77)
                            • специальная техника - 3749 (+2)

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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