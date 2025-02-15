Зеленський: росія скоротила контингент у Придністров’ї до 2500 військових

росія скоротила свою військову присутність у невизнаному Придністров’ї, зменшивши контингент до 2500 осіб. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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За словами Президента, на території Придністров’я нині перебуває близько 2500 військових, з яких 1000–1500 є росіянами.

"Контингенту там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2,500. І, якщо чесно, я вважаю, що "русскіх" залишилось 1,500. Тобто кілька тисяч вони вивели, під час війни вони ж всюди брали",—прокоментував Зеленський.

"Там було десь, там було 5500 чи 6000 людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні, в більшості своїй вони охороняють склади зі зброєю", - вказав Зеленський.

Також Президент припустив, що виводила росія контингент через Кишинів.

Нагадаємо

Під час Мюнхенської безпекової конференції Зеленський заявляв, що вивела війська з Сирії, Африки, Кавказу та частин Молдови на війну в Україну. Зокрема, він це повʼязав з нестачею сил рф.