Зеленский: россия сократила контингент в Приднестровье до 2500 военных
Киев • УНН
россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.
россия сократила свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье, уменьшив контингент до 2500 человек. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам Президента, на территории Приднестровья сейчас находится около 2500 военных, из которых 1000-1500 являются россиянами.
«Контингента там на сегодня осталось, мы считаем, где-то 2,500. И, если честно, я считаю, что «русских» осталось 1,500. То есть несколько тысяч они вывели, во время войны они же везде брали», - прокомментировал Зеленский.
«Там было где-то, там было 5500 или 6000 человек. Осталось гораздо меньше, которые сегодня, в большинстве своем они охраняют склады с оружием», - указал Зеленский.
Также Президент предположил, что выводила россия контингент через Кишинев.
Напомним,
Во время Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявлял, что вывела войска из Сирии, Африки, Кавказа и частей Молдовы на войну в Украину. В частности, он это связал с нехваткой сил рф.