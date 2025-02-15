Зеленський: щоб боротися з Україною, путін вивів війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови

росія, щоб воювати проти України, витягнула війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови. Саме зараз російський диктатор володимир путін зіткнувся з нестачею збройних сил. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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Щоб боротися з нами путін витягнув війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови. Саме зараз він зіткнувся з нестачею збройних сил. Якщо ця війна завершиться неправильно, то він буде мати багато перевірених боями солдат, які не знають нічого окрім вбивств та пограбувань. Це ще одна причина, чому цю війну не можна вирішувати кількома лідерами. Не Трампом і путіним, не мною та путіним. Ми повинні застосувати тиск разом, щоб зробити реальний мир