Зеленский: чтобы бороться с Украиной, путин вывел войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы

россия, чтобы воевать против Украины, вытащила войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы. Именно сейчас российский диктатор владимир путин столкнулся с нехваткой вооруженных сил. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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Чтобы бороться с нами путин вытащил войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы. Именно сейчас он столкнулся с нехваткой вооруженных сил. Если эта война завершится неправильно, то он будет иметь много проверенных боями солдат, которые не знают ничего кроме убийств и грабежей. Это еще одна причина, почему эту войну нельзя решать несколькими лидерами. Не Трампом и путиным, не мной и путиным. Мы должны применить давление вместе, чтобы сделать реальный мир