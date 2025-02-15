Зеленский: чтобы бороться с Украиной, путин вывел войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы
Киев • УНН
Россия вывела войска из Сирии, Африки, Кавказа и частей Молдовы из-за недостатка сил для войны в Украине. путин столкнулся с дефицитом военных, заявил Зеленский на Мюнхенской конференции.
россия, чтобы воевать против Украины, вытащила войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы. Именно сейчас российский диктатор владимир путин столкнулся с нехваткой вооруженных сил. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
Чтобы бороться с нами путин вытащил войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы. Именно сейчас он столкнулся с нехваткой вооруженных сил. Если эта война завершится неправильно, то он будет иметь много проверенных боями солдат, которые не знают ничего кроме убийств и грабежей. Это еще одна причина, почему эту войну нельзя решать несколькими лидерами. Не Трампом и путиным, не мной и путиным. Мы должны применить давление вместе, чтобы сделать реальный мир
Он отметил, что путин не может предложить настоящие гарантии безопасности не только потому, что он лжец, а потому что россия в нынешнем состоянии нуждается в войне, чтобы продолжать удерживать власть.
Напомним
россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 250 тыс. своих военных погибшими и более 600 тыс. ранеными.