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російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року – ISW

російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року – ISW

Київ • УНН

 • 40253 перегляди

російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.

російське командування може надати пріоритет наступу на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року, внаслідок чого сповільнилося просування окупантів на Покровському напрямку. Про це йдеться в аналітичному звіті  Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зазначили, що просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям проти Костянтинівки – найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Донецькій області – навесні та влітку 2025 року.

Інститут вивчення війни повідомляє, що у грудні 2024 і січні 2025 року російські війська швидко просувалися вперед з метою розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, але з початку лютого 2025 року просування російських військ на південний захід від Покровська сповільнилося.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а речник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що російська активність в районі Покровська останніми днями стала менш інтенсивною.

Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку14.02.25, 11:34 • 115868 переглядiв

російські війська намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, оскільки, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах.

Українські війська також провели кілька контратак поблизу Котлиного і Піщаного (на південний схід від Котлиного), спрямованих на створення загрози російським позиціям на цій ділянці фронту.

російський блогер висловив занепокоєння 15 лютого, що уповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні і дати їм можливість розвалити російський виступ на південь від Покровська.

Просування російських військ на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі

- звітує Інститут вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, російське військове командування також може мати намір зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році, і тому, як повідомляється, не посилює російське угруповання сил на південь від Покровська.

Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії рф – ред.) для посилення деградованих російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році

- йдеться у зведенні.

"Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW за 15 лютого:

  • Зеленський попередив, що правитель росії володимир путін намагається створити умови для того, щоб виставити себе переможцем у переговорах з президентом США Дональдом Трампом.
    • Американські та європейські партнери України продовжують працювати над спільним розвитком оборонно-промислової бази України.
      • Підконтрольні кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю з пов'язаним з кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити брехливий наратив кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського та давню мету росії – знищити українську державу.
        • російське просування на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям на Костянтинівку – найпівденнішу точку українського фортифікаційного поясу в Донецькій області – навесні та влітку 2025 року.
          • російське просування на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі.
            • російські вантажні судна продовжують евакуювати військове майно з порту Тартус, поки росія веде переговори з тимчасовим урядом щодо своєї присутності в Сирії.
              • Українські війська просунулися під Покровськом, а російські війська – під Торецьком, Великою Новосілкою та в Курській області.
                • російська окупаційна влада продовжує створювати регіональні аналоги федеральної програми "Час героїв", метою якої є призначення учасників війни в Україні на державні посади в рамках зусиль кремля з інтеграції окупованої України в росію та мілітаризації суспільства і влади.

                  Нагадаємо

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