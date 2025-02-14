Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
Київ • УНН
Президент України заявив про позитивні зміни на Покровському напрямку останніми днями. За словами Зеленського, українські сили стали впевненішими на цій ділянці фронту.
На Покровському напрямку у Сил оборони останніми днями ситуація краща. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам у кулуарах на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.
У нас останні дні на Покровському напрямку ситуація краща. Без деталей, але я б так сказав, ми там впевненіші, ніж були
Зеленський заявив про хороші результати на фронті13.02.25, 20:15 • 42731 перегляд