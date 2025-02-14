Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку

На Покровському напрямку у Сил оборони останніми днями ситуація краща. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам у кулуарах на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

У нас останні дні на Покровському напрямку ситуація краща. Без деталей, але я б так сказав, ми там впевненіші, ніж були - заявив Президент

Зеленський заявив про хороші результати на фронті