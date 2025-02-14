Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении
Киев • УНН
Президент Украины заявил о положительных изменениях на Покровском направлении в последние дни. По словам Зеленского, украинские силы стали более уверенными на этом участке фронта.
На Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
У нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без деталей, но я бы так сказал, мы там увереннее, чем были
Зеленский заявил о хороших результатах на фронте13.02.25, 20:15 • 38316 просмотров