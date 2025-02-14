Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

У нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без деталей, но я бы так сказал, мы там увереннее, чем были