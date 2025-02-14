Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 2912 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 39810 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
07:18 • 82589 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
06:29 • 101296 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 136123 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 143046 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 141279 просмотра

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Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 138322 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 134653 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 129263 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении

Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 7148 просмотра

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Президент Украины заявил о положительных изменениях на Покровском направлении в последние дни. По словам Зеленского, украинские силы стали более уверенными на этом участке фронта.

На Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

У нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без деталей, но я бы так сказал, мы там увереннее, чем были

- заявил Президент.

Зеленский заявил о хороших результатах на фронте13.02.25, 20:15 • 38316 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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