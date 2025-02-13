Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших результатах на фронте, но не уточнил, на каком именно направлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

И были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте. Неправильно называть географию, не буду делать это политическим, но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка - ваша сила действительно имеет значение - сказал Зеленский.

Напомним

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