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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
14:35 • 104114 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 112626 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 116682 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 122003 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 126035 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 128608 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

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12 февраля, 19:01 • 126969 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил о хороших результатах на фронте

Зеленский заявил о хороших результатах на фронте

Киев  •  УНН

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Президент Украины заявил о положительных результатах на фронте, но не раскрыл конкретное направление. Отдельно поблагодарил бойцов 425-го отдельного штурмового полка за их достижения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших результатах на фронте, но не уточнил, на каком именно направлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

И были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте. Неправильно называть географию, не буду делать это политическим, но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка - ваша сила действительно имеет значение 

- сказал Зеленский.

Напомним

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