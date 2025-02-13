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Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "андреаполь" - джерела

Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "андреаполь" - джерела

Київ • УНН

 • 69193 перегляди

Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "андреаполь" у рф. Внаслідок удару сталося загоряння та було тимчасово припинено перекачування нафти.

Дрони СБУ ще раз уразили нафтоперекачувальну станцію "андреаполь" в рф, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Деталі

"У ніч на 13 лютого дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено", - розповів співрозмовник.

Джерело зазначило, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

У ніч проти 13 лютого в районі російського міста липецьк та в області пролунали вибухи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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