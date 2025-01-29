Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у рф - джерела

СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь".Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Також уражено 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Про це журналісті УНН повідомили власні джерела в СБУ.

"Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області", - повідомив співрозмовник.

Ще однією ціллю СБУ та ССО, за інформацією джере, став 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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